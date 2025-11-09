Бывшая жена Гуфа назвала позором интервью Утяшевой

Бывшая жена Гуфа, блогерша и модель Юлия Королева в Telegram-канале раскритиковала нынешнюю деятельность бывшей гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Королева считает, что Утяшева стерла свою репутацию спортсменки из-за желания стать интервьюером. По мнению модели, хорошие интервью делает Ксения Собчак, а остальные производят «отсебятину». Особенно блогерше не нравятся работы Надежды Стрелец. Она заявила, что от «непоставленного голоса» Стрелец хочется спать.

«Все хотят стать популярными, но пока только получается делать пластические операции без остановки и голодать на диетах, чтобы потом снимать эти интервью и токсично оценивать жизнь других людей. Позор», — поделилась блогерша.

По мнению Королевой, Утяшева потеряла лицо из-за своей деятельности интервьюера.

«При всем при этом Лейсан — гордость нашей страны, она авторитетный человек в мире спорта, так зачем же так себя подставлять и снимать это странное шоу, где она сама себя закапывает?» — возмутилась модель.

