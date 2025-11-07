На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сколково появился арт-объект всемирно известного художника

На фестивале «Здесь и Сейчас» представили арт-объект художника Антона Смита
true
true
true
close
Пресс-служба фестиваля паблик-арта «Здесь и Сейчас»

На седьмом ежегодном фестивале паблик-арта «Здесь и Сейчас» в Сколково представили арт-объект всемирно известного художника — южноафриканца Антона Смита. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля.

Фестиваль «Здесь и Сейчас», представляет работы художников в городской среде. Организатором выступает Парк «Зарядье», который для текущего выпуска фестиваля предложил тему «ландшафтная ориентация».

Организаторы впервые пригласили к участию иностранных авторов, объекты которых разместятся на территории Инновационного центра «Сколково». Скульптура «Размышление о происхождении человека» художника Антона Смита из ЮАР — первая работа знаменитого зарубежного скульптора в России. Объект расположился перед Сколковским институтом науки и технологий.

«Я благодарю, что организаторы представили мою работу в этом замечательном месте. Для меня это, можно сказать, счастливая случайность. Сочетание различных оттенков тьмы и света, вот эти оптические иллюзии, то, что мы видим на фоне. Когда мы смотрим на сам объект в целом, мы можем поразмышлять о происхождении человека, в этом заключается ключевая концепция. Нам нужно поднять на новый уровень наш дух, и таким образом возвысится, в этом заключается духовная ценность моей работы», — высказался Смит на церемонии открытия скульптуры.

Скульптура Антона Смита «Размышление о происхождении человека» воплощает идею двойственности и выполнена из металла, бронзы и стекловолокна.

«Благодаря композиционному ритму, строго заданная статичная форма наполнена иллюзией движения, однако не указывает его направление. То ли все части стремятся воссоединиться, то ли, наоборот, образ масштабируется и расширяется, а его элементы лишь сильнее отдаляются друг от друга. При взгляде на эту работу срабатывает эффект наблюдателя — безмолвная маска начинает оживать, точно зеркало отражая эмоции и состояние зрителя», — рассказывают о работе представители фестиваля.

Это уже 16-й объект, который в рамках фестиваля «Здесь и сейчас» установлен в Сколково.

Ранее пропавшую картину Пикассо за €600 тысяч нашли у консьержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами