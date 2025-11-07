В Сколково появился арт-объект всемирно известного художника

На седьмом ежегодном фестивале паблик-арта «Здесь и Сейчас» в Сколково представили арт-объект всемирно известного художника — южноафриканца Антона Смита. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля.

Фестиваль «Здесь и Сейчас», представляет работы художников в городской среде. Организатором выступает Парк «Зарядье», который для текущего выпуска фестиваля предложил тему «ландшафтная ориентация».

Организаторы впервые пригласили к участию иностранных авторов, объекты которых разместятся на территории Инновационного центра «Сколково». Скульптура «Размышление о происхождении человека» художника Антона Смита из ЮАР — первая работа знаменитого зарубежного скульптора в России. Объект расположился перед Сколковским институтом науки и технологий.

«Я благодарю, что организаторы представили мою работу в этом замечательном месте. Для меня это, можно сказать, счастливая случайность. Сочетание различных оттенков тьмы и света, вот эти оптические иллюзии, то, что мы видим на фоне. Когда мы смотрим на сам объект в целом, мы можем поразмышлять о происхождении человека, в этом заключается ключевая концепция. Нам нужно поднять на новый уровень наш дух, и таким образом возвысится, в этом заключается духовная ценность моей работы», — высказался Смит на церемонии открытия скульптуры.

Скульптура Антона Смита «Размышление о происхождении человека» воплощает идею двойственности и выполнена из металла, бронзы и стекловолокна.

«Благодаря композиционному ритму, строго заданная статичная форма наполнена иллюзией движения, однако не указывает его направление. То ли все части стремятся воссоединиться, то ли, наоборот, образ масштабируется и расширяется, а его элементы лишь сильнее отдаляются друг от друга. При взгляде на эту работу срабатывает эффект наблюдателя — безмолвная маска начинает оживать, точно зеркало отражая эмоции и состояние зрителя», — рассказывают о работе представители фестиваля.

Это уже 16-й объект, который в рамках фестиваля «Здесь и сейчас» установлен в Сколково.

