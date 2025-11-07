Американский миллиардер выставил на торги уникальный золотой унитаз

Американский бизнесмен Стивен Коэн выставил на торги аукционного дома Sotheby's 100-килограммовый золотой унитаз со стартовой ценой $ 10 млн. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

«Коэн купил золотой унитаз, созданный в виде скульптуры художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом, в художественной галерее в 2017 году. 18 ноября он будет выставлен на аукцион, стартовая цена которого составит около $10 млн», — говорится в сообщении.

Потенциальные покупатели могут осмотреть экспонат в преддверии аукциона, однако сидеть на нем нельзя, хотя он вполне способен выполнять свои базовые функции.

Каттелан создал два таких унитаза. Один из них похитили в 2019 году с территории Бленхеймского дворца, который считается родовым поместьем Уинстона Черчилля. Найти унитаз так и не смогли. Предполагается, что его разрезали и переплавили.

В июне текущего года двух похитителей унитаза приговорили к 4 и 2,3 года лишения свободы. Еще один мужчина получил условный срок.

