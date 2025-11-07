Боярская замерзла и выучила финский на съемках нового сериала: «Ползала в снегу»

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась впечатлениями о съемках в новом криминальном триллере «Тоннель». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Боярская, также представшая на новом тизер-постере сериала, призналась, что сниматься зимой было нелегко всем.

«Мне приходилось ползать по колено в снегу, очень сильно мерзнуть и промокать, но группа в это время страдала не меньше. Все переминались с ноги на ногу и всем было холодно», — говорит она.

Однако несмотря на холод, самым сложным испытанием для Боярской стал финский язык, показавшийся звезде очень сложным.



«Я хорошо знаю немецкий, английский, но финский не похож ни на что, он относится к финно-угорской группе языков, которая сильно отличается от всех других групп. Поэтому я все равно что китайский учила. Но мне было важно, чтобы я это сделала хорошо, поэтому я действительно зубрила сцены на финском и тренировалась с коучем. Вот это были самые нервные и самые сложные моменты съемок», — делится актриса.

Вместе с Боярской в «Тоннеле» снялась молодая актриса Таисья Калинина — звезда фильмов «Красная шапочка» и «Один маленький ночной секрет».

«Когда я впервые прочитала сценарий, я подумала: «Вау, я хочу вырасти и сыграть такую же роль, как у Елизаветы». Я смотрела, как Елизавета воплощала героиню на экране, и мне очень импонировала ее органика. Она снаружи мягкая, но при этом волевая, сильная. И на самом деле очень женственная. Мне было очень комфортно с ней работать», — делится Калинина.

Премьера криминального триллера на границе с Финляндией «Тоннель», где также сыграли Сергей Гилев и Даниил Страхов, состоится в онлайн-кинотеатре KION, а затем — в эфире телеканала НТВ. Режиссером проекта стала Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»).

Ранее звезда «Букиных» объяснила уход из сериала.