Известная шведская писательница о России: «Надеюсь, будет возможность приехать»

Шведская писательница Камилла Бринк заявила, что мечтает о поездке в Россию
Пресс-служба АСТ

Шведская писательница Камилла Бринк — автор сказочной вселенной «Макси и Амелия» — выразила надежду в беседе с «Газетой. Ru», что сможет побывать в России в будущем.

«Я считаю русскую культуру очень богатой и вдохновляющей — с глубокими традициями, прекрасным искусством и впечатляющей архитектурой. Думаю, Россия — удивительная страна с богатой историей и огромным творческим потенциалом. Я надеюсь, в будущем у меня будет возможность приехать», — сказала она.

Также Бринк поделилась, что открыла для себя мир литературы уже будучи взрослой из-за дислексии — нарушения способности к овладению навыками чтения и письма. Она начала свой путь с прочтения «Хроник Нарнии», «Гарри Поттера» и другого фэнтези.

«Я пишу скорее кинематографично, чем традиционно — так как вижу все в картинках. Это оказалось полезным для детей, которые только учатся читать или же которым трудно подолгу сидеть спокойно, сохраняя концентрацию», — отметила писательница.

Камилла Бринк — автор детских книг, которая начала писать с 2016 года. 15 октября 2025 года в России впервые вышел ее бестселлер «Макси и Амелия: загадочная нора в стене», который называют «шведским ответом Диснею».

Ранее Бринк рассказала о писательстве вопреки дислексии.

