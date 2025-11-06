На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минкультуры призвали обладателей «Пушкинской карты» переоформить ее

Минкультуры: «Пушкинскую карту» следует переоформить из-за смены банка-оператора
true
true
true
close
Пресс-служба Министерства культуры РФ

Обладателям «Пушкинской карты» следует написать заявление на перевыпуск карты до 28 декабря, это связано со сменой предыдущего банка-оператора на ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

«Чтобы карта продолжила работать в 2026 году, ее владельцам нужно подать заявление на перевыпуск до 28 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВТБ станет оперировать банковскими операциями по этой программе с 1 января 2026 года. Кроме того, выпущенная ранее карта Почта Банк также прекратит свою работу после 31 декабря 2025 года.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, с начала запуска программы «Пушкинская карта» было продано свыше 98 млн билетов на общую сумму более 48,3 млрд рублей.

«Пушкинская карта» — федеральная программа, запущенная в Россия в 2021 году, основная цель которой — расширение доступа молодежи к мероприятиям культуры. Суть в том, что государство кладет на счет деньги, а участники программы могут оплачивать билеты в театры, музеи, на концерты, выставки и спектакли. В программе могут участвовать граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно.

Ранее в Совфеде поддержали снижение возраста участников «Пушкинской карты» до 10–12 лет.

