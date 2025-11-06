На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве прошел Большой фестиваль мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов показал более 300 работ из 35 стран мира
true
true
true
close
Freepik

В Москве состоялась церемония закрытия XIX Большого фестиваля мультфильмов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках мероприятия прошел показ более 300 работ из 35 стран мира. Организаторы фестиваля также провели образовательную и деловую программу — живое пространство для общения, обмена опытом и вдохновения. Гости мероприятия могли прийти на встречи, лекции и мастер-классы с членами жюри, а также посетить выставку режиссера Нины Бисяриной.

5 ноября стали известны победители конкурсов, проведенных в рамках фестиваля. Так, приз за лучший российский короткометражный анимационный фильм получила Анастасия Лис за работу «Сказка искорки». Юлия Задарко удостоилась награды за лучший студенческий анимационный фильм «Веселый парень». А в категории «Лучший анимационный фильм для детей» победил проект «В животе змеи» Ивана Ханжина.

Гран-при за лучший международный анимационный фильм удостоился Пьер-Люк Гранжон за картину «Ночные сапоги». Работа «Городской дуэт» Хунъюй Юэ получила приз за лучший студенческий анимационный фильм. А лучшим анимационным фильмом для детей в международном конкурсе стал «Заноза в попе» Елены Вальф. Приз за лучший полнометражный анимационный фильм получил Ясухиро Аоки за проект «Чао».

Ранее стало известно, что звезда «Людей Икс» и бондианы впервые приедет в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами