В Москве прошел Большой фестиваль мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов показал более 300 работ из 35 стран мира

В Москве состоялась церемония закрытия XIX Большого фестиваля мультфильмов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках мероприятия прошел показ более 300 работ из 35 стран мира. Организаторы фестиваля также провели образовательную и деловую программу — живое пространство для общения, обмена опытом и вдохновения. Гости мероприятия могли прийти на встречи, лекции и мастер-классы с членами жюри, а также посетить выставку режиссера Нины Бисяриной.

5 ноября стали известны победители конкурсов, проведенных в рамках фестиваля. Так, приз за лучший российский короткометражный анимационный фильм получила Анастасия Лис за работу «Сказка искорки». Юлия Задарко удостоилась награды за лучший студенческий анимационный фильм «Веселый парень». А в категории «Лучший анимационный фильм для детей» победил проект «В животе змеи» Ивана Ханжина.

Гран-при за лучший международный анимационный фильм удостоился Пьер-Люк Гранжон за картину «Ночные сапоги». Работа «Городской дуэт» Хунъюй Юэ получила приз за лучший студенческий анимационный фильм. А лучшим анимационным фильмом для детей в международном конкурсе стал «Заноза в попе» Елены Вальф. Приз за лучший полнометражный анимационный фильм получил Ясухиро Аоки за проект «Чао».

Ранее стало известно, что звезда «Людей Икс» и бондианы впервые приедет в Москву.