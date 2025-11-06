На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский планетарий в день 96-летия представил спектакль о Копернике

В Московском планетарии прошла премьера спектакля «Коперник»
Наталья Мущинкина

В Московском планетарии состоялась премьера спектакля «Коперник». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе планетария.

Постановка прошла в Большом Звездном зале 5 ноября 2025 года — в 96-ю годовщину открытия столичного «звездного дома». Она повествует о польско-немецком ученом Николае Копернике, который первым обосновал гипотезу о гелиоцентрической системе «Солнца в центре Вселенной».

В 2025-м выступление приобрело новый мультимедийный и иммерсивный формат. Действие разворачивалось и на сцене, и на гигантском куполе-экране, создавая эффект присутствия в космическом пространстве эпохи Коперника.

Режиссерами спектакля выступили Дмитрий Максименков и Дмитрий Мышкин. Сценарий к проекту написала драматург Анастасия Букреева. Актер Илья Белов исполнил роль Коперника.

«Быть Коперником — это значит быть одержимым и гореть делом, которое поглощает тебя целиком и полностью. Делом, которому ты готов посвятить всю жизнь, принеся в жертву свои обыденные человеческие желания. Быть Коперником — значит пожертвовать всем ради какой-то большой цели», — поделился актер.

