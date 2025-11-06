На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семенович о свадьбе Shaman и Мизулиной в Донецке: «Патриотично»

Певица Семенович назвала свадьбу в Донецке классной идеей
true
true
true
close
Вадим Тараканов/Global Look Press

Певица Анна Семенович в беседе с NEWS.ru поздравила коллегу Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) и его жену Екатерину Мизулину со свадьбой.

Семенович призналась, что очень рада за эту пару. По мнению артистки, между Shaman и Мизулиной очень сильная любовь. Она пожелала молодоженам здоровья, радости, счастья и детей.
Певица также одобрила идею Дронова и Мизулиной расписаться в Донецке.

«Патриотично очень. Это очень классно. Очень здорово. Кстати, очень классная идея!» — отметила Семенович.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в ЗАГСе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В марте 2025 года Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

Ранее сообщалось, что сестра Регины Тодоренко продает свои голые фото на Украине в надежде заработать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами