Семенович о свадьбе Shaman и Мизулиной в Донецке: «Патриотично»

Певица Анна Семенович в беседе с NEWS.ru поздравила коллегу Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) и его жену Екатерину Мизулину со свадьбой.

Семенович призналась, что очень рада за эту пару. По мнению артистки, между Shaman и Мизулиной очень сильная любовь. Она пожелала молодоженам здоровья, радости, счастья и детей.

Певица также одобрила идею Дронова и Мизулиной расписаться в Донецке.

«Патриотично очень. Это очень классно. Очень здорово. Кстати, очень классная идея!» — отметила Семенович.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в ЗАГСе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В марте 2025 года Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

