Садальский поздравил Собчак с 44‑летием: «Хамка? Безусловно. Но с мозгами»

Актер Станислав Садальский назвал Собчак хамкой и клоунессой в день ее 44‑летия
Александр Натрускин/РИА Новости

Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравление в честь 44‑летия телеведущей Ксении Собчак, в котором, среди прочего, назвал ее хамкой и клоунессой.

Садальский напомнил в своем посте о высоком интеллектуальном бэкграунде семьи Собчак: отец читал лекции в Сорбонне, мать — кандидат исторических наук. По словам Садальского, в такой семье может родиться «хамка», но никак не «дура».

«Клоунесса. Хамка? Безусловно. Но с мозгами. Хамит не всем. Выборочно. И в нужный час... Что там какая-то Пэрис Хилтон!» — написал он.

Шоумен провел параллель с тургеневскими девушками, отметив, что Собчак к ним не относится — но и не должна, поскольку «есть девушки красивые, а есть современные».

Садальский подчеркнул, что за ярким образом Собчак скрывается целеустремленный человек, который успешно реализует свои планы. В качестве примера он привел выставку старой обуви, организованную телеведущей. Несмотря на провокационный характер мероприятия, оно собрало средства для воспитанников Починского психоневрологического дома-интерната в Смоленской области.

«Что бы там про нее ни говорили, она у нас такая одна», — заключил шоумен.

Сегодня — 5 ноября — журналистке и телеведущей Ксении Собчак исполняется 44 года.

Ранее подруга Дмитрия и Полины Дибровых заявила, что пара оформила развод ради пиара.

