На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ярославле пройдет большой рок-фестиваль

В Ярославле с 14 ноября по 6 декабря пройдет большой рок-фестиваль
true
true
true
close
Shutterstock

В Ярославле с 14 ноября по 6 декабря пройдет большой рок-фестиваль. Об этом сообщается на странице организаторов в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что мероприятие состоится в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский», известном как «Казармы». В течение восьми концертных дней на сцене выступят более 40 местных коллективов, начиная от легенд ярославской сцены до новых команд, которые претендуют на звание открытия года.

Организатором мероприятия выступил лидер группы «Трали-Вали» Игорь Степанов. Таким образом он решил возродить традицию массовых рок-концертов, популярных в 1990-е годы.

В фестивале, который будет проходить по пятницам и субботам, примут участие игравшие еще в 90-х «Слухи», «Трали-Вали» и «Столы». Среди современных рок-исполнителей выступят longlong, Ex Super Heroes, «Рунакрок» и другие. Каждый день фестиваля на сцене можно будет услышать 5-6 исполнителей.

На странице организаторов уже висит афиша, где можно выбрать, в какие дни посетить фестиваль, чтобы послушать исполнение любимой группы. Можно также купить абонемент на несколько дней или на все дни фестиваля.

Ранее жители Москвы высоко оценили фестиваль «Театральный бульвар».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами