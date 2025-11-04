В Ярославле пройдет большой рок-фестиваль

В Ярославле с 14 ноября по 6 декабря пройдет большой рок-фестиваль. Об этом сообщается на странице организаторов в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что мероприятие состоится в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский», известном как «Казармы». В течение восьми концертных дней на сцене выступят более 40 местных коллективов, начиная от легенд ярославской сцены до новых команд, которые претендуют на звание открытия года.

Организатором мероприятия выступил лидер группы «Трали-Вали» Игорь Степанов. Таким образом он решил возродить традицию массовых рок-концертов, популярных в 1990-е годы.

В фестивале, который будет проходить по пятницам и субботам, примут участие игравшие еще в 90-х «Слухи», «Трали-Вали» и «Столы». Среди современных рок-исполнителей выступят longlong, Ex Super Heroes, «Рунакрок» и другие. Каждый день фестиваля на сцене можно будет услышать 5-6 исполнителей.

На странице организаторов уже висит афиша, где можно выбрать, в какие дни посетить фестиваль, чтобы послушать исполнение любимой группы. Можно также купить абонемент на несколько дней или на все дни фестиваля.

