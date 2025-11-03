На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маме Тимати потребовался психолог после съемок с внучкой

Мама рэпера Тимати Симона заявила, что внучке нужна ее поддержка на съемках
Мать рэпера Тимати Симона Черноморская рассказала о съемках внучки Алисы. Впечатлениями о совместном пребывании на съемках кино она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бабушка сопровождает 11-летнюю внучку на актерских сменах и шутит, что после этого ей требуется психолог — в любую свободную минуту девочка прибегает к Симоне за «подзарядкой!».

«Ей необходимо было поддержать меня за руку, обнять, просто посидеть рядом. <…> Я точно бегу к психологу, чтобы разделить с ним груз пережитого», — говорит Симона.

Девочка родилась в союзе Тимати и Алены Шишковой. У рэпера также есть сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Мать рэпера помогает модели воспитывать Алису.

В апреле 2025 года стало известно, что девушка Тимати, модель Валентина Иванова, ждет ребенка.

В июле Алиса заявила, что хочет стать молодой матерью.

Ранее мать Тимати рассказала о сложностях в воспитании его дочери.

