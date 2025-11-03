Умерла актриса из «Следствие ведут знатоки» Инна Штеренгарц

Российская актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Обстоятельства и причины смерти в материале не приводятся. Известно лишь, что женщина ушла из жизни 2 ноября, в свой день рождения.

Инна Штеренгарц окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Свою карьеру она начала как заведующая литературной частью в театре, а впоследствии стала редактором в Свердловской киностудии. В ее обязанности входило создание документальных проектов.

Штеренгарц дебютировала в качестве актрисы в 1993 году. Она появилась в фильме «Макаров» режиссера Владимира Хотиненко. После этого она заняла позицию кастинг-директора и продолжила сотрудничать с Хотиненко. В том числе Штеренгарц помогла подобрать актеров в один из сериалов режиссера, в котором снялись порядка 500 человек.

Кроме того, актриса запомнилась зрителям благодаря таким проектам, как «Каникулы в Зазеркалье» и «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя». Также на ее счету есть участие в проекте «Вечерний звон».

