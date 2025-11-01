На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер оператор «Терминатора» и «Часа пик»

Скончался оператор Адам Гринберг
20th Cenury Fox/ZUMA Press

Номинированный на премию «Оскар» кинооператор Адам Гринберг умер 31 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет. Об этом сообщила израильскому изданию Ynet его дочь Нета.

«Мой отец оставил после себя огромный след и пустоту не только в кинематографе, но и в семье. Он оставил нас, но мы его не забудем», — сказала она.

Гринберг родился в Кракове (Польша), вырос в Тель-Авиве и начал кинокарьеру в Израиле. В 1980 году Гринберга пригласили на съемки фильма режиссера Сэмюэля Фуллера «Большая красная единица». Работа над этой высокобюджетной военной картиной открыла ему дорогу в крупные голливудские студии.

В Голливуде, помимо двух картин серии «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером, он также снял фильмы «Трое мужчин и младенец», «Тернер и Хуч», «Привидение» с Патриком Суэйзи и другие.

«После 30 лет трехчасового сна в сутки, когда кино видишь даже во сне, наступает момент, когда это становится невозможным. В то же время, естественно, мне стало поступать меньше хороших предложений. Я не молодею», — объяснял Гринберг 12 лет назад завершение операторской карьеры.

Ранее скончался актер из «Амели» Чеки Карио.

