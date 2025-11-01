На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о последней выплате «жертвам» Майкла Джексона по делу о домогательствах

FT: обвинившим Майкла Джексона в домогательствах тайно выплатили $2,5 млн
true
true
true
close
Henrik Hildebrandt/Global Look Press

Наследственный фонд Майкла Джексона в начале 2025 года тайно передал денежные средства на сумму $2,5 млн пяти лицам, обвинившим артиста в сексуальном насилии. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой материалы дела.

По данным издания, таким образом было урегулировано дело, начавшееся в 2020 году. Тогда стороны заключили соглашение, по которому фонд должен был выплатить каждому из пяти истцов $3,3 млн в течение следующих пяти лет (в совокупности — $16,5 млн).

Однако в этом году истцы обвинили сторону защиты в оказании давление при подписании соглашение. Как пишет FT, они хотят получить большую сумму и намерены провести публичные слушания в суде.

В свою очередь фонд Джексона опровергает выдвинутые против артиста обвинения и, апеллируя условиями соглашения 2020 года, настаивает на проведении закрытых судебных заседаний.

В 2019 году спустя почти десять лет после смерти короля поп-музыки его снова обвинили в педофилии. На этот раз о предполагаемых похождениях музыканта сняли документальный фильм «Покидая Неверленд», который вышел в марте 2019-го на телеканале НВО. Четырехчасовая лента была основана на показаниях 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака. Мужчины обвинили Джексона в сексуальном насилии над ними, когда они были детьми.

В 2023 году 40-летний хореограф Уэйд Робсон заявил, что в детстве был растлен Майклом Джексоном и подал в суд на корпорацию певца.

Ранее Маколей Калкин рассказал об отношениях с Майклом Джексоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами