СМИ узнали о последней выплате «жертвам» Майкла Джексона по делу о домогательствах

Наследственный фонд Майкла Джексона в начале 2025 года тайно передал денежные средства на сумму $2,5 млн пяти лицам, обвинившим артиста в сексуальном насилии. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой материалы дела.

По данным издания, таким образом было урегулировано дело, начавшееся в 2020 году. Тогда стороны заключили соглашение, по которому фонд должен был выплатить каждому из пяти истцов $3,3 млн в течение следующих пяти лет (в совокупности — $16,5 млн).

Однако в этом году истцы обвинили сторону защиты в оказании давление при подписании соглашение. Как пишет FT, они хотят получить большую сумму и намерены провести публичные слушания в суде.

В свою очередь фонд Джексона опровергает выдвинутые против артиста обвинения и, апеллируя условиями соглашения 2020 года, настаивает на проведении закрытых судебных заседаний.

В 2019 году спустя почти десять лет после смерти короля поп-музыки его снова обвинили в педофилии. На этот раз о предполагаемых похождениях музыканта сняли документальный фильм «Покидая Неверленд», который вышел в марте 2019-го на телеканале НВО. Четырехчасовая лента была основана на показаниях 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака. Мужчины обвинили Джексона в сексуальном насилии над ними, когда они были детьми.

В 2023 году 40-летний хореограф Уэйд Робсон заявил, что в детстве был растлен Майклом Джексоном и подал в суд на корпорацию певца.

