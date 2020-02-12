«Нет смысла скрывать»: Маколей Калкин о Майкле Джексоне

Звезда рождественского суперхита «Один дома» Маколей Калкин рассказал о своих отношениях с легендарным поп-исполнителем Майклом Джексоном. Их последняя встреча состоялась в 2005 году во время слушания дела о предполагаемом совращении музыкантом 13-летнего мальчика. В интервью Esquire Калкин признался, что во время перерыва в судебном заседании он по-дружески обнял актера.

«Он никогда ничего со мной не делал, — заявил Калкин. — Я никогда не видел, чтобы он делал что-то неприемлемое. Сейчас мне особенно нет смысла что-то скрывать. Парень умер.

Если уж на то пошло, я бы не стал говорить, что это модно и что-то вроде того, но сейчас самое время высказаться. И если бы мне было, о чем высказаться, то я бы точно это сделал. Но нет, я ничего не видел, он ничего не делал».

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Ранее Калкин рассказал The Sun, что после первого обвинения Джексона в педофилии в 1993 году музыкант позвонил ему, чтобы попросить не беспокоиться о произошедшем и остаться его другом. А в суде актер рассказал, что спал в одной кровати с Джексоном не больше десяти раз и за все это время не заметил за ним ничего подозрительного. По словам Калкина, он перестал посещать дом своего друга в качестве гостя в возрасте 14 лет. Через несколько лет актер снова стал навещать Джексона, но в это время они уже не спали вместе.

Напомним, что в прошлом году спустя почти десять лет после смерти короля поп-музыки его снова обвинили в педофилии. На этот раз о предполагаемых похождениях музыканта сняли документальный фильм «Покидая Неверленд», который вышел в марте 2019-го на телеканале НВО. Четырехчасовая лента была основана на показаниях 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака. Мужчины обвинили Джексона в сексуальном насилии над ними, когда они были детьми.

Родственники музыканта назвали посмертные обвинения в педофилии «публичным линчеванием» и направили телеканалу сначала письмо с претензиями, а затем иск на на $100 млн. Семья Джексона посчитала Робсона и Сейфчака «лжесвидетелями», потому что при жизни артиста они отказались от обвинений в домогательствах. Под влиянием скандала Disney удалил серию «Симпсонов» с голосом Джексона, французский бренд Louis Vuitton приостановил продажу вдохновленной стилем артиста одежды, в детском музее Индианаполиса в США убрали три предмета из его коллекции, а сына фигуриста Евгения Плющенко Александра попросили не выступать под композицию «Billie Jean».

Несмотря на новую волну обвинений Джексона в педофилии с показаниями потерпевших, Калкин отказывается называть музыканта преступником, По словам актера, он бы обязательно рассказал о недопустимых действиях со стороны Джексона и любого другого человека, если бы стал их свидетелем.

В последнем интервью Калкин также рассказал, что пробовался на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», но провалил кастинг. По словам актера, это было его первое прослушивание за последние восемь лет.

«Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае, я ужасно прошел прослушивание», — признался артист.

Потерпев неудачу с Тарантино, он не оставил желания вернуться на экраны и снялся в мелодраме «Страна перемен» и сериале «Куколка». Летом прошлого года Калкин посмеялся над планами Disney снять ремейк комедии «Один дома» и в шутку попросил представителей студии ему позвонить. Актер опубликовал в Instagram фотографию, на которой он изображен сидящим на диване в трусах, с ноутбуком и с тарелкой еды.