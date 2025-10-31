Королевский историк: принц Эндрю за четыре дня привел в свой номер сорок проституток

Писатель, неофициальный королевский историк Эндрю Лоуни рассказал, что британский принц Эндрю однажды привел в свой номер сорок проституток. Об этом пишет Daily Mail.

Лоуни утверждает, что это произошло во время одной поездки в Таиланд на деньги британских налогоплательщиков. По его словам, в 2001 году тогдашний принц Чарльз (будущий король Карл III) советовал не назначать Эндрю торговым представителем Великобритании, предупредив, что он будет просто «бегать за женщинами и играть в гольф».

Однако принц Эндрю был назначен на эту должность и предпринял серию поездок, в частности, в Таиланд.

«Эндрю заказал 40 проституток в течение четырех дней. Все это было организовано дипломатами и другими лицами», — рассказывает писатель.

Данные о 40 проститутках, говорит он, были подтверждены несколькими источниками, включая корреспондента Reuters и члена королевской семьи Таиланда.

Накануне Эндрю попросили стать отшельником после выхода мемуаров его жертвы — Вирджинии Джуффре. В книге Джуффре утверждает, что брат короля считал своим «правом по рождению» спать с ней и что его команда пыталась нанять интернет-троллей» чтобы преследовать ее.

30 октября после череды скандалов Букингемский дворец объявил, что король Карл III инициировал официальный процесс лишения Эндрю титула принца и направил ему официальное уведомление об освобождении Королевской ложи.

Ранее внук Оззи Озборна повторил номер деда, откусив голову летучей мыши.