Комиссаренко о жизни в Турции: «Настолько смешно, что я аж плакал»

Комик Слава Комиссаренко вспомнил, что его сбили на пешеходном переходе в Турции
Слава Комиссаренко/YouTube

Белорусский комик Слава Комиссаренко поделился в рамках YouTube-шоу «Спасибо, у меня все» воспоминаниями о своем опыте проживания в Турции.

«В Турции было настолько смешно, что я аж плакал. Все было очень смешно, невероятно комично», — сыронизировал юморист, а затем добавил: «Ну, там просто очень сильно тяжело».

Первое, что бросилось юмористу в глаза , — отношение турецких водителей к пешеходам. Однажды Комиссаренко решил перейти дорогу на пешеходном переходе, полагая, что водитель остановится, но машина не затормозила.

«Я иду по Турции, думаю: «Ну не собьет же он меня». И — сбил, но несильно. Я просто оказался на капоте и воскликнул: «О‑о‑о!», а он в ответ такой: «Э‑э‑э…», — рассказал стендап-артист.

Также Комиссаренко вспомнил, как его возмутил охранник жилого комплекса, где он снимал квартиру за €1600 в месяц. Мужчина постоянно просил юмориста показать пропуск, поскольку не мог запомнить его в лицо — Комиссаренко ждал, когда же турок беспрепятственно будет пропускать его через турникет.

«И он не запоминает...В какой-то момент, когда он снова потребовал пропуск, я сказал ему: «Твоя работа — запоминать лица!» После этого он больше не спрашивал, а позже я узнал, что он вообще не говорит по‑английски», — поделился он.

По словам Комиссаренко, из-за славянской внешности он также часто становился объектом повышенного внимания — каждый продавец торговался с ним, не называя изначальную цену.

«Ты идешь по городу, и кажется, будто на тебе висит табличка «Ходячий доллар», — рассказал он. — Куда ни поверни, везде слышишь: «Заходи, брат!».

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой готовится к возвращению в Россию.

