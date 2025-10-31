На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Лежал в луже крови»: стали известны подробности смерти басиста Limp Bizkit

Тело гитариста Limp Bizkit Риверса обнаружили в луже крови в ванной его дома
true
true
true
close
Dave Safley/Global Look Press

Басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили лежащим в луже собственной крови во Флориде. Об этом сообщает британская газета Metro.

18 октября 2025 года в службу 911 поступил вызов от женщины, которая обнаружила тело Риверса в ванной комнате его дома. В разговоре с диспетчером она сообщила, что музыкант лежит «лицом вниз в крови».

Диспетчеры дали звонящей четкие инструкции по проведению сердечно‑легочной реанимации — и она выполнял СЛР до прибытия бригады скорой помощи. Однако, несмотря на предпринятые женщиной усилия, медики констатировали смерть Риверса, будучи на месте.

Официальная причина гибели пока не разглашается. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Группа Limp Bizkit была основана в 1994 году во Флориде. Риверс был одним из основателей. Вместе с группой он записывал студийные альбомы и участвовал в мировых турне. Мужчина был одним из самых узнаваемых бас-гитаристов в жанре ню-метал.

За время существования коллектив трижды был номинирован на премию Grammy и продал более 40 млн копий альбомов по всему миру.

Ранее стало известно, что продюсер Дэвид Пирс получил 146 лет тюрьмы за двойное убийство и изнасилование.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами