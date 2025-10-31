«Лежал в луже крови»: стали известны подробности смерти басиста Limp Bizkit

Тело гитариста Limp Bizkit Риверса обнаружили в луже крови в ванной его дома

Басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили лежащим в луже собственной крови во Флориде. Об этом сообщает британская газета Metro.

18 октября 2025 года в службу 911 поступил вызов от женщины, которая обнаружила тело Риверса в ванной комнате его дома. В разговоре с диспетчером она сообщила, что музыкант лежит «лицом вниз в крови».

Диспетчеры дали звонящей четкие инструкции по проведению сердечно‑легочной реанимации — и она выполнял СЛР до прибытия бригады скорой помощи. Однако, несмотря на предпринятые женщиной усилия, медики констатировали смерть Риверса, будучи на месте.

Официальная причина гибели пока не разглашается. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Группа Limp Bizkit была основана в 1994 году во Флориде. Риверс был одним из основателей. Вместе с группой он записывал студийные альбомы и участвовал в мировых турне. Мужчина был одним из самых узнаваемых бас-гитаристов в жанре ню-метал.

За время существования коллектив трижды был номинирован на премию Grammy и продал более 40 млн копий альбомов по всему миру.

