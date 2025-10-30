На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Оставил умирать возле больниц»: голливудского продюсера осудили почти на 150 лет

Продюсер Дэвид Пирс получил 146 лет тюрьмы за двойное убийство и изнасилование
Gabe Ginsberg/Getty Images

Голливудский продюсер Дэвид Пирс получил почти 150 лет тюрьмы за изнасилование и убийство, сообщает британская газета Metro.

Окружной суд Лос‑Анджелеса вынес приговор 29  октября 2025  года, признав его виновным в смерти 24‑летней Кристи Джайлс — начинающей актрисы и модели — и 26‑летней Хильды Марселы Кабралес‑Арсолы. Обе жертвы погибли 13  ноября 2021  года от передозировки наркотиков.

Следствие выяснило, что женщины познакомились с Пирсом на вечеринке на складе, после чего продюсер пригласил их в свой дом в Беверли‑Хиллз, где дал наркотические вещества, включая фентанил — мощный синтетический опиоид — и GHB (гамма‑гидроксибутират) — препарат, часто используемый при изнасилованиях.

В ходе судебного разбирательства обвинение представило доказательства, указывающие на насильственный характер преступлений. В частности, ДНК Пирса была обнаружена на телах обеих жертв — в том числе под ногтями Кабралес‑Арсолы.

«Их тела были оставлены умирать возле больниц Лос-Анджелеса людьми в масках», — подчеркивается в статье.

Кабралес‑Арсола была реанимирована, однако спустя 11 дней скончалась — всего за день до того, как ей должно было исполниться 27 лет.

Адвокаты Пирса заявили о намерении подать апелляцию, однако пока приговор — 146 лет тюремного заключения без права на досрочное освобождение — остается в силе.

Ранее стало известно, что звезда «Утомленных солнцем» Андре Умански скончался в возрасте 92 лет.

