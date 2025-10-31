Экс-супруга Диброва заявила о планах сменить фамилию после замужества

Экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва блогер Полина Диброва намекнула на замужество, отметив, что в этом случае обязательно возьмет фамилию своего нового супруга. В беседе с kp.ru она подчеркнула, что пока не торопится возвращать девичью фамилию Наградова, так как хочет иметь одну фамилию со своими тремя детьми.

«У нас с Дмитрием трое общих несовершеннолетних детей, и мне удобно иметь с ними одну фамилию. Мы часто путешествуем вместе и не только. И, наверно, пока я не выйду замуж, фамилию я менять не буду. А когда статус поменяется, то думаю, что с огромной любовью к своему будущему мужу я это сделаю», — заявила экс-супруга шоумена.

Ее адвокат Марина Дубровская также отметила, что блогер всегда сможет сменить фамилию, однако этот процесс усложняется рядом обстоятельств, а заставить сделать это Дмитрий Дибров ее не сможет. При этом она добавила, что Полина любит свою девичью фамилию, и вариант ее возвращения рассматривается.

До этого Дмитрий Дибров в интервью YouTube-каналу «Прудько среди своих» поделился, что переживает за свое родовое имя. Из-за его высказывания некоторые СМИ предположили, что Дибров планирует «отнять» фамилию у своей экс-супруги Полины. Адвокат Екатерина Гордон в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что Дибров не сможет лишить бывшую жену Полину своей фамилии после развода – это частное решение каждого человека, подчеркнула она.

Ранее экс-жена Диброва впервые вышла в свет с детьми после развода.