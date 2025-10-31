На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я ухожу!»: Киркоров и Басков поставили в неловкое положение Самбурскую на «Золотом граммофоне»

Артисты Киркоров и Басков, Лолита и Елка вышли в свет в одинаковых нарядах
Сергей Савостьянов/ТАСС

Российские звезды — Филипп Киркоров и Николай Басков, Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Лолита Милявская и Елка — привлекли внимание своими парными костюмами премии «Золотой граммофон». Об этом сообщает MSK1.RU.

Филипп Киркоров и Николай Басков выбрали одинаковые пиджаки от Dolce&Gabbana с золотой вышивкой. Как уточнил Telegram-канал «Звездач», каждый костюм обошелся артистам в 773 тысячи рублей. «Они забрали все внимание! Я ухожу!», — пошутила на красной дорожке Настасья Самбурская.

Лолита и Елка выбрали для вечера черные блестящие платья. Издание «СтарХит» организовало голосование, чтобы узнать, чей образ понравился зрителям больше. На момент публикации новости лидирует Лолита Милявская: за ее наряд проголосовали 933 человека, в то время как наряд Елки оценили 292 человека.

«Красивое платье. Лолита в нем очень хорошо смотрится»; «Обе прекрасны!» — написали интернет-пользователи.

Леонид Агутин и Владимир Пресняков также появились в идентичных тройках. Однако Пресняков выделялся своими традиционными очками.

Ранее стало известно, что Ая из «Города 312» впервые вышла на сцену после инсульта.

