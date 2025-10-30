На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер «ленинградский Боб Марли» Андрей Куницын

Регги-музыкант Андрей Куницын ушел из жизни на 68-м году жизни
true
true
true
close
DR.I-BOLIT ( a.k.a. DR.I-BOL / RAS SIMEON )/VK

Регги-музыкант Андрей Куницын, известный под псевдонимом Dr.I-Bolit, скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщили на странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

«Печальная новость в мире регги музыки. На 68 году ушел друг, коллега, музыкант, хороший человек. Не стало старожилы раста культуры — Андрея Куницына», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с музыкантом состоится 31 октября.

Куницын родился в 1958 году. Музыкант считается одним из первых советских растаманов. С 1986 года он записывал альбомы у себя дома, а в 1990-х годах начал выступать с группой Rainbow Army Band. Впоследствии Куницын участвовал в таких проектах, как DJahSema, Rasta Orchestra, DubTV, The Golden Mean и других. Также артист работал с группами «АукцЫон», «Два Самолета», «Авиа», «Странные игры».

Регги-музыкант писал песни на dread talk и патуа — сленге ямайских растаманов и ямайском диалекте английского языка. Лидер Jah Division Герберт Моралес называл Куницына «Бобом Марли из Ленинграда».

Ранее умерла олимпийская чемпионка Карасева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами