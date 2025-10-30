Умер «ленинградский Боб Марли» Андрей Куницын

Регги-музыкант Андрей Куницын ушел из жизни на 68-м году жизни

Регги-музыкант Андрей Куницын, известный под псевдонимом Dr.I-Bolit, скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщили на странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

«Печальная новость в мире регги музыки. На 68 году ушел друг, коллега, музыкант, хороший человек. Не стало старожилы раста культуры — Андрея Куницына», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с музыкантом состоится 31 октября.

Куницын родился в 1958 году. Музыкант считается одним из первых советских растаманов. С 1986 года он записывал альбомы у себя дома, а в 1990-х годах начал выступать с группой Rainbow Army Band. Впоследствии Куницын участвовал в таких проектах, как DJahSema, Rasta Orchestra, DubTV, The Golden Mean и других. Также артист работал с группами «АукцЫон», «Два Самолета», «Авиа», «Странные игры».

Регги-музыкант писал песни на dread talk и патуа — сленге ямайских растаманов и ямайском диалекте английского языка. Лидер Jah Division Герберт Моралес называл Куницына «Бобом Марли из Ленинграда».

