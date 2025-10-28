Суд по разводу с Самойловой начали без Джигана

Рэпер Джиган не явился в суд на рассмотрение иска о разводе с блогершей Самойловой

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко) не явился в суд на рассмотрение иска о разводе с блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание в московском суде начали без артиста. Самойлова на суд пришла.

Суд проведет беседу по иску — как правило, уточняет агентство, на первых заседаниях решаются формальные вопросы, а рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

28 октября в суде сообщили, что мировой судья в Москве 30 октября проведет предварительное заседание по иску о расторжении брака между Самойловой и Джиганом. На предварительной беседе будут решены процедурные вопросы, после чего будет назначено основное рассмотрение иска по существу.

Представлять Джигана в суде будет адвокат Сергей Жорин.