На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд по разводу с Самойловой начали без Джигана

Рэпер Джиган не явился в суд на рассмотрение иска о разводе с блогершей Самойловой
true
true
true

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко) не явился в суд на рассмотрение иска о разводе с блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание в московском суде начали без артиста. Самойлова на суд пришла.

Суд проведет беседу по иску — как правило, уточняет агентство, на первых заседаниях решаются формальные вопросы, а рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

28 октября в суде сообщили, что мировой судья в Москве 30 октября проведет предварительное заседание по иску о расторжении брака между Самойловой и Джиганом. На предварительной беседе будут решены процедурные вопросы, после чего будет назначено основное рассмотрение иска по существу.

Представлять Джигана в суде будет адвокат Сергей Жорин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами