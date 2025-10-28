Стало известно, кто будет представлять интересы Джигана в суде по разводу

Адвокат Сергей Жорин будет представлять интересы рэпера Дениса Устименко, известного под псевдонимом Джиган, на судебном заседании по разводу с блогером Оксаной Самойловой. Об этом газете «Известия» сообщил сам юрист.

«Это правда. Но доверитель пока не уполномочил давать комментарии. Тем более что сегодня только беседа», — сказал адвокат.

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

28 октября в суде сообщили, что мировой судья в Москве 30 октября проведет предварительное заседание по иску о расторжении брака между Самойловой и Джиганом. На предварительной беседе будут решены процедурные вопросы, после чего будет назначено основное рассмотрение иска по существу.

