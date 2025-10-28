«Это не от меня зависит»: Немоляева о желании стать прабабушкой

Светлана Немоляева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как проводит время со своими внуками и мечтает ли она о правнуках.

По словам актрисы, она очень счастлива быть бабушкой, у нее потрясающие внуки. Также артистка рассказала о желании стать прабабушкой.

«Не знаю я, как у меня получится. Это не от меня зависит», — поделилась она.

C 35 -летней Полиной Лазаревой Немоляева вместе работает в театре. Внук актрисы Сергей Лазарев работает продюсером в кино.

«Они [внуки] меня навещают, приходят, ездят со мной, помогают мне. Такого специального времяпрепровождения мы не назначаем. Я же еще работаю: я играю в театре, снимаюсь в кино, у меня идет активная жизнь. Поэтому если они приезжают ко мне домой, когда я свободна, я бываю очень счастлива. Это довольно часто бывает. Они приезжают ко мне на дачу, когда я отдыхаю. Так что у меня такая с ними традиционная жизнь радостная для меня. У нас счастливое общение», — поделилась Немоляева.

28 октября в России ежегодно отмечают День бабушек и дедушек. В этот же день 2025 года глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении ежегодной «тринадцатой» пенсии в преддверии Нового года.

