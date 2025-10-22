На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«В России должна быть достойная пенсия»: Немоляева — о выплатах пенсионерам

Актриса Светлана Немоляева заявила, что не знает размер своей пенсии
Кинокомпания АЛЬЯНС

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в разговоре с «Газетой.Ru» ответила на вопрос о своей пенсии.

«Я немножечко отличаюсь от других пенсионеров, потому что работаю. И, следовательно, от пенсии не завишу. У меня зарплата — за театр, кино. [Финансовых] проблем нет», — рассказала она.

По словам Немоляевой, она не знает размер своей пенсии, потому что та приходит на банковскую карту, c которой оплачиваются все ее коммунальные счета. При этом у 88-летней звезды «Служебного романа» есть доплата за звание народной артистки.

Также актриса высказалась по поводу пенсий в стране в целом: «Я не знаю, у кого она какая [пенсия]. И какие цены — потому что, например, в Москве одни цены. А я живу на даче, в 80 км от Москвы, здесь в магазинах гораздо ниже цены. Но если вы спросите мою точку зрения, пенсия должна быть хорошая — у любых людей, какой бы они профессией ни занимались. Необходима достойная пенсия, чтобы люди могли платить за жилье, еду, другие нужные вещи — и не думали ни о чем. Часто по телевизору слышу, что у нас маленькие пенсии, людям не хватает, им тяжело жить. Не хотелось бы, чтобы такое было. А что касается меня, мне грех жаловаться».

Светлана Немоляева — народная артистка РСФСР, наиболее известная по ролям в фильмах Эльдара Рязанова. В этом году актрисе исполнилось 88 лет.

Ранее Немоляева раскрыла подробности самочувствия после операции.

