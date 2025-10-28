«Нечто приятное и простое»: Кортни Кардашьян выпустила леденцы для женских гениталий

Звезда реалити‑шоу Кортни Кардашьян представила новый продукт из своей линии Lemme — пробиотические леденцы для поддержания здоровья влагалища. Об этом сообщает New York Post.

Бизнесвумен позиционирует новинку как инновационное средство в сфере женского здоровья. По ее замыслу, леденцы должны помогать поддерживать баланс микрофлоры в интимной зоне.

New York Post напоминает, что это уже вторая линейка леденцов от бренда Lemme. Первый продукт под названием Lemme Glow выпускался ограниченной серией — он был нацелен на улучшение состояния волос, ногтей и кожи.

«Наше сообщество влюбилось в первые леденцы, поэтому я не могла дождаться момента, чтобы вернуть их в новом формате. Мне нравится, что эти леденцы превращают ежедневный уход за собой в нечто приятное и простое», — сказала Кардашьян в пресс-релизе.

Бизнесвумен подчеркнула, что перед выходом на рынок продукт прошел клинические испытания, подтверждающие его безопасность. А создатели продукта пояснили, что в состав вошли пробиотические компоненты и растительные экстракты, которые достигают целевых зон и оказывают мягкое профилактическое действие через кровоток.

Запуск запланирован на конец ноября 2025 года.

