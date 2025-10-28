На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не решалась идти»: незрячая 16-летняя певица покорила жюри «Ты Супер!»

Незрячая певица Мария Саунина стала финалисткой 9‑го сезона конкурса «Ты Супер!»
true
true
true
close
Скриншот видео телеканала НТВ

Незрячая 16‑летняя Мария Саунина из Барнаула стала финалисткой 9‑го сезона вокального конкурса «Ты Супер!». Об этом сообщает «КП»--Барнаул.

Мария с четырех лет воспитывается приемной матерью — Ларисой Петровной. Такая ситуация сложилась потому, что родную мать девочки лишили родительских прав. У Марии есть родная сестра, которая живет в другой семье.

По словам Ларисы Петровны, музыкальный дар Марии проявился рано: у девочки обнаружили абсолютный слух. Однако, как рассказала приемная мать, многие педагоги отказывались брать Машу на обучение из‑за проблем со здоровьем.

Откликнулся лишь педагог из музыкальной школы поселка Южный. Мария начала заниматься вокалом еще до поступления в общеобразовательную школу и постепенно стала активно выступать, а также добиваться успехов на различных музыкальных конкурсах.

«Шоу «Ты Супер!» смотрела мама, и я с ней немного. Но идти туда не решалась. Думала, что у меня мало способностей и опыта. А там нужно ух, как себя показать!» — поделилась Мария.

Позже подать заявку на участие в проекте Марию убедили мама и знакомые музыканты. В полуфинале девушка исполнила песню группы «А‑Студио» «Я искала тебя».

Композитор Игорь Крутой отметил, что во время выступления Мария прочувствовала песню каждой нотой.

«Для меня это выступление было самым музыкальным, потому что, когда выходим на сцену, мы ведь рассказываем историю. Сегодня я с удовольствием послушала и разделила вашу», — выразила свое мнение певица Диана Арбенина.

Ранее критик Соседов обвинил Клаву Коку в использовании ненастоящего голоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами