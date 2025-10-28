«Не решалась идти»: незрячая 16-летняя певица покорила жюри «Ты Супер!»

Незрячая 16‑летняя Мария Саунина из Барнаула стала финалисткой 9‑го сезона вокального конкурса «Ты Супер!». Об этом сообщает «КП»--Барнаул.

Мария с четырех лет воспитывается приемной матерью — Ларисой Петровной. Такая ситуация сложилась потому, что родную мать девочки лишили родительских прав. У Марии есть родная сестра, которая живет в другой семье.

По словам Ларисы Петровны, музыкальный дар Марии проявился рано: у девочки обнаружили абсолютный слух. Однако, как рассказала приемная мать, многие педагоги отказывались брать Машу на обучение из‑за проблем со здоровьем.

Откликнулся лишь педагог из музыкальной школы поселка Южный. Мария начала заниматься вокалом еще до поступления в общеобразовательную школу и постепенно стала активно выступать, а также добиваться успехов на различных музыкальных конкурсах.

«Шоу «Ты Супер!» смотрела мама, и я с ней немного. Но идти туда не решалась. Думала, что у меня мало способностей и опыта. А там нужно ух, как себя показать!» — поделилась Мария.

Позже подать заявку на участие в проекте Марию убедили мама и знакомые музыканты. В полуфинале девушка исполнила песню группы «А‑Студио» «Я искала тебя».

Композитор Игорь Крутой отметил, что во время выступления Мария прочувствовала песню каждой нотой.

«Для меня это выступление было самым музыкальным, потому что, когда выходим на сцену, мы ведь рассказываем историю. Сегодня я с удовольствием послушала и разделила вашу», — выразила свое мнение певица Диана Арбенина.

