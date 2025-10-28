Стало известно, кто получил «Кентавров» на юбилейном кинофестивале

Главный приз кинофестиваля «Послание к человеку» ушел к фильму «Поля падения»

В Санкт‑Петербурге завершился 35‑й Международный кинофестиваль «Послание к человеку», на котором вручили 14 регламентных и 6 внерегламентных наград. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Главный приз международного конкурса — «Золотого Кентавра» — получила документальная картина «Поля падения» Игоря Елукова. Специальный приз жюри «Серебряный Кентавр» с формулировкой «За эмоциональный контакт, выраженный через новый язык анимации» — фильм зарубежной постановщицы Марии Триго Тейшейры «Завтра дождя не будет».

Той же награды удостоились картина Хесама Эслами «Гражданин заключенный» — «За глубоко личное прочтение неизвестной грани современного Ирана», и фильм Юэ Хунюй «Городской дуэт» («За поразительную силу визуального образа, воплощающего универсальный конфуцианский конфуз»).

В национальном конкурсе «Серебряного Кентавра» получила лента «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лиды Канашова, а спецприз — «Двери закрываются» Яна Исаенко.

За вклад в мировое киноискусство присудили награду кинооператору Юрию Клименко, а приз почетного президента МКФ «Послание к человеку» «Послание к человеку» (кинорежиссера Михаила Литвякова) — фильму «Приключения реального самурая в мире катастроф».

