На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто получил «Кентавров» на юбилейном кинофестивале

Главный приз кинофестиваля «Послание к человеку» ушел к фильму «Поля падения»
true
true
true
close
Пресс-служба 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

В Санкт‑Петербурге завершился 35‑й Международный кинофестиваль «Послание к человеку», на котором вручили 14 регламентных и 6 внерегламентных наград. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Главный приз международного конкурса — «Золотого Кентавра» — получила документальная картина «Поля падения» Игоря Елукова. Специальный приз жюри «Серебряный Кентавр» с формулировкой «За эмоциональный контакт, выраженный через новый язык анимации» — фильм зарубежной постановщицы Марии Триго Тейшейры «Завтра дождя не будет».

Той же награды удостоились картина Хесама Эслами «Гражданин заключенный» — «За глубоко личное прочтение неизвестной грани современного Ирана», и фильм Юэ Хунюй «Городской дуэт» («За поразительную силу визуального образа, воплощающего универсальный конфуцианский конфуз»).

В национальном конкурсе «Серебряного Кентавра» получила лента «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лиды Канашова, а спецприз — «Двери закрываются» Яна Исаенко.

За вклад в мировое киноискусство присудили награду кинооператору Юрию Клименко, а приз почетного президента МКФ «Послание к человеку» «Послание к человеку» (кинорежиссера Михаила Литвякова) — фильму «Приключения реального самурая в мире катастроф».

Ранее стало известно, что Юрий Грымов запустил театральный сериал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами