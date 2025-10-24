На московскую премьеру «Мажора» приехала полиция Дубая

Продюсер «Мажора в Дубае» Дарья Капля выразила благодарность властям Объединенных Арабских Эмиратов и местной кинокомиссии Dubai Film and TV Commission за содействие и помощь в ходе съемочного процесса комедийного боевика с Павлом Прилучным в главной роли. Об этом она рассказала «Газете.Ru» на премьере фильма, которая состоялась 23 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Капля подчеркнула, что на светское мероприятие в Россию из ОАЭ прилетели высокопоставленные члены полиции Дубая, вклад которых в реализацию проекта она назвала существенным.

«Наш проект был создан при активной поддержке кинокомиссии Дубая и, конечно же, полиции Дубая. Сегодня с нами присутствуют все высокопоставленные члены полиции, и это действительно знаменательное событие. Хочу выразить особую признательность нашим друзьям из Дубая. Ассаляму алейкум, дорогие друзья!» — сказала продюсер.

Особую признательность Капля выразила зарубежному партнеру Насру Номану, который отвечал за координацию всех локаций, решение административных вопросов и налаживание эффективных связей с государственными органами Дубая.

«Его беспрецедентная поддержка неоценима — как в нашем проекте, так и на других масштабных съемках, включая «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и работы с Джеки Чаном. Благодаря усилиям Насра этот проект стал возможным, и мы бесконечно признательны ему за его вклад», — отметила она.

Режиссер картины «Мажор в Дубае» Егор Чичканов также поделился на премьере забавным эпизодом со съемочной площадки.

«Хочу выразить огромную благодарность нашим партнерам из Dubai Police. Должен признаться, что я на них «ругался», точнее, кричал, чтобы они вошли в кадр. Однако они восприняли это как проявление моего гнева. Было непросто!» — рассказал он.

«Мажор в Дубае» — первый в истории российской киноиндустрии проект, снятый в ОАЭ. По сюжету герой Павла Прилучного, Игорь Соколовский, отправляется в Дубай спасать попавшего в беду друга Ваню в исполнении Павла Чинарева, а находит новую любовь — девушку Риту.

