Названа причина смерти актера из «Тайн следствия»

Актер Иван Безбородов умер после серьезной болезни
Жена Ивана Безбородова Марианна в беседе с aif.ru раскрыла причину смерти актера.

Безбородова рассказала, что муж скончался после очень серьезной болезни. Она не уточнила диагноз. Жена артиста отметила, что ее супруг был очень светлым, отзывчивым, понимающим и добрым человеком.

«До последнего он улыбался, старался шутить», — поделилась супруга актера.

Безбородов ушел из жизни в сентябре, однако об этом стало известно 21 октября. 1 октября актеру должно было исполниться 40 лет.

В 2008 году Безбородов окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и с 2007 года был актером Малого драматического театра — Театра Европы.

Его экранный дебют состоялся в 2008 году в сериале «Дорожный патруль 2». Впоследствии артист снялся в ряде известных проектов, включая «Начать сначала. Марта», «Право на помилование», «Морские дьяволы 3», «Дед», «Ярость», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Кроме того, Безбородов занимался дубляжом — он озвучил Зеда в фильме «Криминальное чтиво» и принимал участие в работе над картиной «Макс Пэйн».

Ранее умер лидер украинской рок-группы «Green Grey».

