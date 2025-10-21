На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Кадетства» вышла замуж

Актриса Валерия Ланская вышла замуж за композитора
valerielanskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Валерия Ланская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышла замуж за композитора Марка Дорбского.

Ланская поделилась снимками со свадьбы. Страницы в соцсетях мужа артистки закрыты. Дорбский работал композитором над такими проектами, как «Знакомство родителей», «Искусство соблазна», «Баба Мороз и тайна Нового года», «Непрощенный», «Гости», «Домовой», «Колл-центр», «Голова-жестянка», «Сама виновата?».

Ланская была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

В 2022 году Ланская рассказала, что встречается с коллегой Эдгаром Голосным. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизились они только после ее развода. В мае 2023 года балетмейстер сделал Ланскую своей невестой.

В октябре 2023 года Голосной признался, что свадьба с Ланской не состоится. В социальных сетях актриса подтвердила расставание с балетмейстером. Свой разрыв она прокомментировала словами: «Так бывает».

Ранее звезда сериала «Ландыши» женился.

