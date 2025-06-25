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Звезда сериала «Ландыши» женился

Актер Сергей Городничий сыграл свадьбу с возлюбленной
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gorodnichiysd/wsbonita/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Сергей Городничий сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что женился.

Городничий опубликовал видео, на котором он и его супруга Валерия Денисова демонстрируют обручальные кольца. Жена артиста наряжена в белое свадебное платье, а актер – в фиолетовый смокинг. В комментариях поклонники поздравили пару со свадьбой.

Городничий известен по роли Лехи Данилина в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Проект рассказывает об обычном парне, который по воли случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбился в него, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

В феврале 2025 года Городничий в интервью журналистке Алене Жигаловой рассказал, что около 200 человек отказались от роли Лехи Данилина в проекте «Ландыши». По словам артиста, коллег пугали определенные обстоятельства, в которых происходит конец сериала.

По словам Городничего, у него произошел «коннект» с режиссером «Ландышей» Александром Карпиловским.

В картине также приняли участие актеры: Ника Здорик, Евгений Коряковский, Владимир Стержаков, Денис Степанов, Ирина Паутова, Валерия Ланская и другие.

Ранее резиденты «Таврида.АРТ» записали саундтрек к сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь».

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