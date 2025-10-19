Юрий Стоянов рассказал, как жена его ограничивает

Актер и комик Юрий Стоянов рассказал в беседе с aif.ru, что жена ограничивает его в питании.

«Нет, конечно. С этим нельзя смириться. Что значит «диета», что значит «худеть»? Это просто есть невкусно. Как с этим можно смириться?» — поделился артист.

Стоянов отметил, что позволяет себе выпить кофе с сахаром. Сложнее всего ему было отказаться от черного хлеба. Юморист считает, что ограничения могут только ухудшить проблемы с питанием.

«Слово «нельзя» всегда играет трагическую роль. Я бы, может, и не ел все эти оливье. Но вот как только тебе говорят, что нельзя, ты думаешь: а как мне теперь жить без них? И неважно, что последние два года ты салаты в принципе не ел», — рассказал актер.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым. В фильмографии актера более 100 работ. Сейчас он продолжает активно сниматься в кино.

