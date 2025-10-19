В МВД Франции раскрыли способ проникновения грабителей в Лувр

МВД Франции: грабители проникли в Лувр через окно по лестнице на автовышке

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил в эфире радиостанции France Inter, что грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку.

Новость дополняется.