В Париже началось расследование ограбления в Лувре

Le Parisien: прокуратура Парижа начала расследование ограбления в Лувре

Прокуратура Парижа начала расследование ограбления в Лувре. Об этом сообщает Le Parisien.

«Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту организованного ограбления и сговора с целью совершения преступления», — сказано в материале издания.

В настоящее время правоохранители продолжают оценивать нанесенный музею ущерб.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. По предварительным данным расследования, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».

Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.

По данным источника газеты, знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант коллекции, весом более 140 карат, не был украден.

