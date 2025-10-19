На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собчак раскрыла отношение к Бузовой

Телеведущая Собчак заявила, что ценит Бузову за смелость
close
Ольга Бузова/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала в беседе с Super, что ценит Ольгу Бузову за смелость и искренность.

«Вот Бородина до сих пор ссыт ко мне на интервью прийти! А Оля — тот человек, который пришел в самом начале, и до сих пор продолжает делать нечто крутое», — поделилась телеведущая.

Бузова добавила, что прошла с Собчак «огонь и воду». Она уверила, что не боится бывшую коллегу по «Дому-2».

В ноябре 2024 года Ксению Бородину и Собчак заметили вместе на вечеринке Big Art Festival в Дубае, несмотря на давний конфликт знаменитостей. «СтарХит» предположил, что звезды помирились, так как на мероприятии они мило разговаривали друг с другом, а также Бородина познакомила Собчак со своим возлюбленным Николаем Сердюковым.

Позже Бородина отметила, что она и Собчак списываются и созваниваются, но не сталкиваются на светских мероприятиях. Телеведущая сравнила ее отношения с бывшей соведущей с сестринскими.

Ранее Бородина призналась, что ей стало «дышать полегче» после ухода Собчак из «Дома-2».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами