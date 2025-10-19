Собчак раскрыла отношение к Бузовой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала в беседе с Super, что ценит Ольгу Бузову за смелость и искренность.

«Вот Бородина до сих пор ссыт ко мне на интервью прийти! А Оля — тот человек, который пришел в самом начале, и до сих пор продолжает делать нечто крутое», — поделилась телеведущая.

Бузова добавила, что прошла с Собчак «огонь и воду». Она уверила, что не боится бывшую коллегу по «Дому-2».

В ноябре 2024 года Ксению Бородину и Собчак заметили вместе на вечеринке Big Art Festival в Дубае, несмотря на давний конфликт знаменитостей. «СтарХит» предположил, что звезды помирились, так как на мероприятии они мило разговаривали друг с другом, а также Бородина познакомила Собчак со своим возлюбленным Николаем Сердюковым.

Позже Бородина отметила, что она и Собчак списываются и созваниваются, но не сталкиваются на светских мероприятиях. Телеведущая сравнила ее отношения с бывшей соведущей с сестринскими.

Ранее Бородина призналась, что ей стало «дышать полегче» после ухода Собчак из «Дома-2».