Бондарчук: ветераны СВО поднимут российский кинематограф

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук в беседе с ТАСС выразила уверенность, что юные ветераны СВО поднимут качество российского кинематографа.

Бондарчук привела в пример своего отца Сергея, который известен по своим работам «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов», «Тихий Дон». Артистка уверена, что ее родитель не снял бы все эти картины, если бы не был на войне.

«Он снимал именно с теми людьми, которые прошли войну. Это и Никулин, и все, кто рядом с ним были, — они были обожжены той войной. Поэтому мы (российский кинематограф) повзрослели, и никакой мальчик на метле — я имею в виду Гарри Поттера — не сможет догнать на своей метле наш отечественный кинематограф», — рассказала артистка.

Бондарчук считает, что за последний год российское кино достигло уровня советских фильмов. По словам режиссера, в 2025-м на кинофестивалях показано много «великолепных» художественных лент. Она понадеялась, что картины дойдут до зрителя.

Ранее Бондарчук высказалась о перспективах «евразийского Оскара».