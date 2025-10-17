«Историю игрушек» за 500 млн рублей покажут в Москве

Новогодняя премьера шоу «История игрушек» от продюсерского центра «Седьмая Радуга» состоится 20 декабря в концертном зале «Москва». Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Впервые в истории на одной сцене соберутся самые популярные герои телеканала «МУЛЬТ»: Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. Сюжет расскажет о том, как в канун самого волшебного дня года в магазине игрушек происходит событие, которое поставит под угрозу празднование. Обиженная Тень, используя свою магическую силу, устроит настоящий переполох, из-за чего герои потеряют память.

Представления пройдут с 21 по 22 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 8 января 2026 года на территории парка «Остров Мечты». В этом году в шоу примут участие свыше 200 артистов, а также будут задействованы 300 уникальных костюмов, на сцене оживут около 50 персонажей. В создание праздника вложили рекордный бюджет более 500 млн рублей.

Продолжительность шоу составит 1 час 20 минут. Дети до 3 лет могут посетить представление бесплатно.

Ранее стало известно, что фестиваль «Послание к человеку» стартует 17 октября с показа «Слонов-призраков»