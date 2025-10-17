На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Историю игрушек» за 500 млн рублей покажут в Москве

Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится 20 декабря в Москве
true
true
true
close
Алексей Молчановский/Продюсерский центр «Седьмая Радуга»

Новогодняя премьера шоу «История игрушек» от продюсерского центра «Седьмая Радуга» состоится 20 декабря в концертном зале «Москва». Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Впервые в истории на одной сцене соберутся самые популярные герои телеканала «МУЛЬТ»: Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. Сюжет расскажет о том, как в канун самого волшебного дня года в магазине игрушек происходит событие, которое поставит под угрозу празднование. Обиженная Тень, используя свою магическую силу, устроит настоящий переполох, из-за чего герои потеряют память.

Представления пройдут с 21 по 22 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 8 января 2026 года на территории парка «Остров Мечты». В этом году в шоу примут участие свыше 200 артистов, а также будут задействованы 300 уникальных костюмов, на сцене оживут около 50 персонажей. В создание праздника вложили рекордный бюджет более 500 млн рублей.

Продолжительность шоу составит 1 час 20 минут. Дети до 3 лет могут посетить представление бесплатно.

Ранее стало известно, что фестиваль «Послание к человеку» стартует 17 октября с показа «Слонов-призраков»

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами