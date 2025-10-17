«Я никуда не уезжал»: рэпер Macan объявил дату ухода в армию

Рэпер Macan сообщил, что уйдет на службу в армию 28 ноября

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) сообщил в Telegram-канале, что уходит на службу в армию 28 ноября.

В своем обращении музыкант развеял слухи, которые распространялись в последнее время в СМИ, назвав их «неправдивыми инфо-вбросами».

«Желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался», — посетовал Косолапов.

Macan отметил, что воспринимает предстоящую службу как новый этап в своей жизни. В связи с этим он объявил о решении продать свой автомобиль BMW M5.

1 октября СМИ писали, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Сам Macan спустя несколько дней сообщил, что получил повестку и скоро отправится на военную службу. Певец призвал не верить желтым СМИ.

Затем глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что поступок Косолапова может стать достойным примером для других представителей шоу-бизнеса.

