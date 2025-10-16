Стало известно имя нового гендиректора Giorgio Armani

Главный коммерческий директор итальянского дома моды Giorgio Armani Джузеппе Марсоччи был назначен гендиректором организации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Назначение Марсоччи единогласно поддержал фонд Джорджо Армани. Ожидается, что он будет курировать будущую продажу 15% акций дома моды.

Джузеппе Марсоччи 61 год. Он проработал в Giorgio Armani 23 года заместителем управляющего директора.

Джорджо Армани не стало 4 сентября в возрасте 91 года. Газета La Repubblica писала, что дизайнер в своем завещании распорядился продать 15% компании Giorgio Armani S.p.A. в течение 18 месяцев после того, как его не станет, а в последующие три-пять лет — еще от 30% до 54,9% тому же покупателю.

Приоритетными покупателями модельер считал мировых лидеров в сегменте «люксовых» товаров — L'Oreal, LVMH и EssilorLuxottica.

Кроме того, Армани указал, что наследники могут провести первичное размещение акций в Италии или на другом крупном рынке.

Ранее Юлия Снигирь показала редкое фото с Джорджо Армани.