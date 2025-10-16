На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это невероятно»: Гурцкая рассказала, как прошел фестиваль «Белая трость»

Певица Гурцкая: артисты выступили на фестивале «Белая трость» безвозмездно
Нина Зотина/РИА «Новости»

Все артисты, которые стали участниками фестиваля для детей с инвалидностью по зрению «Белая трость», выступили безвозмездно. Об этом «Пятому каналу» рассказала основатель мероприятия и народная артистка России Диана Гурцкая.

Певица выразила благодарность тем, кто помог организовать мероприятие, поскольку создать его в одиночку было бы невозможно. Гурцкая также подчеркнула то, что знаменитости взаимодействовали с маленькими участниками фестиваля с особой отдачей.

«Огромное спасибо всем, кто нам помогает, потому что я всегда говорю: «Конечно, я об этом мечтала. Но эта мечта исполнилась благодаря тому, что вокруг меня огромное количество людей — добрых, замечательных, удивительных, которые видят и слышат сердцем». <…> Я очень рада, что наши артисты приходят на наш фестиваль, и они настолько дарят детям тепло. Это невероятно!» — сказала она.

16 октября сообщалось, что венгерский скрипач Кристоф Барати вместе с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина выступят 2 ноября на сцене Большого зала в концертном зале «Зарядье» на концерте в честь 100-летия со дня рождения советского скрипача Юлиана Ситковецкого. В пресс-службе «Зарядья» отметили, что музыканты исполнят скрипичный концерт Яна Сибелиуса и концерт №1 Дмитрия Шостаковича.

Ранее стало известно, что Диана Гурцкая стала блондинкой ради съемки.

