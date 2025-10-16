На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько Барбара Брыльска получала в России

Продюсер Дзюник: актриса Брыльска получала около $1,5 млн в России за фильм
Global Look Press

Продюсер Леонид Дзюник рассказал в беседе с NEWS.ru, что польская актриса Барбара Брыльска получала около $1,5 млн за один фильм.

По словам Дзюника, в 2005-м году Брыльска запросила данную сумму для съемок в картине «Где живет Пер Ноэль». В фильме также должен был сняться французский актер Пьер Ришар.

«И если Ришару мы готовы были столько заплатить, то ей нет. В итоге проект сначала заморозили, хотя сценарий уже был написан. Потом вовсе не стали снимать», — отметил продюсер.

В феврале 2023 года Брыльска говорила, что, по ее оценкам, хорошо в РФ живут «только в Москве и Петербурге», тогда как в остальных регионах «ситуация катастрофична».

При этом Брыльска не раз положительно отзывалась о россиянах и работе в России. Она называла страну «своей любимой», а россиян — добрыми и романтичными людьми.

На данный момент актриса проживает в Польше. В августе 2022-го звезда «Иронии судьбы» поделилась, что ее состояние здоровья «относительно». Также она рассказала, как проводит досуг. По словам Брыльской, она редко гуляет из-за жары, делает закупки с сыном и друзьями, смотрит телевизор и занимается уборкой.

Ранее Талызина нецензурно обругала Брыльску в последнем интервью.

