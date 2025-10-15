Дочь Ким Кардашьян предложила матери завести парня

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян рассказала в YouTube-шоу Call Her Daddy, что получила необычную поддержку от старшей дочери Норт Уэст.

Кардашьян объяснила, что старается не высказываться негативно об бывшем муже Канье Уэсте. Она считает, что дети не должны слушать, как их родители говорят друг о друге плохие вещи. Модель добавила, что ей очень сложно «сидеть сложа руки» и молчать, когда Уэст говорит неправду про нее или негативно высказывается в адрес ее матери. Как отметила знаменитость, несмотря на все слова, ее родитель любит бывшего зятя.

«Я говорила такие позитивные вещи детям об их отце. И Норт сказала мне: «Мам, мне кажется, ты идешь наверх и плачешь по ночам. Все в порядке. Пора двигаться дальше. Тебе стоит завести парня, потому что, ну знаешь». И я такая: «Погоди, что? Я плакала? Нет, я делала массаж. А ты думала, что происходит?», — отметила модель.

По словам Кардашьян, тогда она поняла, что можно не притворяться, и решила просто не комментировать поведение отца своих детей и двигаться дальше.

Ранее стало известно, что Канье Уэст не общается с детьми от Ким Кардашьян.