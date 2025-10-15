Канье Уэст не общается с детьми от Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян призналась в YouTube-шоу Call Her Daddy, что ее бывший муж Канье Уэст последний раз общался со своими детьми несколько месяцев назад.

Кардашьян рассказала, что старается поддерживать здоровые отношения между экс-супругом и детьми, но это дается трудно. Модель рассказала, что большую часть свободного времени проводит с детьми, пока у Уэста своя жизнь. Она подчеркнула, что бывший муж часто путешествует и ездит на гастроли.

По словам Кардашьян, ее раздражают слухи, что она не дает Уэсту видеться с детьми. Звезда реалити-шоу уверила, что никогда этого не делала и не будет делать. Модель уточнила, что всегда идет навстречу бывшему мужу, если тому хочется увидеться с дочерями и сыновьями. Как отметила знаменитость, она может предложить Уэсту встретиться с детьми у нее дома или в другое время, если видит, что ментальное состояние экс-супруга нестабильно.

Модель уточнила, что в такие времена рэперу зачастую неинтересны его сыновья и дочери. При этом в нормальном состоянии бывшего мужа она разрешает детям путешествовать по миру с отцом.

