Звезда шоу «Одна за всех» назвала себя трусливым человеком

Актриса Анна Ардова призналась в беседе с 78.ru, что является трусливым человеком.

«Я самое страшное трусло на свете! Трусливее меня нет никого! «А мы пойдем на север» — это я! Вы не представляете, какая я трусиха. Мне все страшно, мне все в первый раз делать страшно», — поделилась артистка.

По словам Ардовой, она не знает, как так получилось. Актриса также не знает, как у нее получается преодолевать страхи. Как отметила знаменитость, ее поддерживают близкие как в театре, так и за его пределами.

Ардова известна по главной роли в ситкоме «Одна за всех». Артистка рассказывала, что сама ушла из проекта, несмотря на отличные рейтинги. Звезда объясняла, что из-за графика ситкома покинула проект. У артистки случился нервный срыв из-за перегруженности. 15 дней актриса работала, а затем столько же отдыхала.

Несмотря на трудности в проекте, Ардова заявила, что гордится сериалом «Одна за всех». Актриса назвала юмор тяжелым трудом.

