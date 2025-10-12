Максим Фадеев о российской эстраде: «Смотреть больно»

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил в беседе с ТАСС, что поставил перед собой задачу поднять профессиональный уровень артистов на отечественной музыкальной сцене.

«Понимаете, сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось», — заявил продюсер.

Фадеев рассказал, что исполнит свою мечту и откроет музыкальную школу для «настоящих» артистов. Программа обучения учреждения будет основана на «старой советской школе», но адаптирована под современные реалии. Композитор считает, что именно качество музыкального образования повысит профессиональный уровень эстрады.

«Чтобы не учиться 25 лет, а за 4-5 лет овладеть мастерством в той или иной музыкальной области», — рассказал шоумен.

Максим Фадеев работал с такими артистами, как Глюк'oZa, группа SEREBRO, Катя Лель, Юлия Савичева, Наргиз, Пьер Нарцисс, Иракли и другие.

18 мая 2024 года Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди.

Ранее Максим Фадеев закрыл свой лейбл.