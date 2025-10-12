На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» судится с бывшей женой за элитную квартиру у Кремля

Актер Стеблов намерен через суд выписать экс-жену из квартиры за 40 млн рублей
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский актер Евгений Стеблов, известный по роли Саши Шаталова в фильме «Я шагаю по Москве», подал в суд на свою бывшую супругу Любовь с требованием выписать ее из элитной квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Квартира, о которой идет речь, расположена всего в пяти минутах от Кремля, и ее рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов рублей. Несмотря на то, что Любовь больше не проживает в этом жилье, она до сих пор не выписалась из него, несмотря на развод.

СМИ также сообщают, что после расставания она вынесла из квартиры практически все — включая даже веник и швабру.

Евгений Стеблов был дважды женат. Его первой супругой была финансист Татьяна Осипова, с которой он прожил почти 40 лет. У пары родился сын Сергей, который впоследствии стал актером, но позже ушел в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Татьяны Осиповой не стало в 2010 году.

Спустя полгода после кончины первой жены актер женился на финансисте Любови Глебовой, которая младше его на 12 лет. Однако их брак продлился недолго. В начале 2025 года стало известно о разводе.

Ранее стало известно, что 83-летняя бабушка выжила в тверском лесу благодаря пению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами