«Какие-то бракованные все»: Апина о девяти неудачных попытках забеременеть

Певица Алена Апина призналась, что не скрывала от дочери детали ее рождения
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Алена Апина — звезда группы «Комбинация» — рассказала на шоу «Сама Меньшова» о своем непростом пути к материнству, который включал девять неудачных попыток ЭКО.

Из-за длительного приема гормональных препаратов у певицы возникли проблемы с эластичностью кожи. В результате она приняла решение сделать абдоминопластику.

«Говорят, что нельзя быть немного беременной, а я скажу, что можно. У меня было 9 ЭКО — и все неудачные. Чтобы подготовиться к этому процессу, женщина сидит на гормонах. Её сдувает-раздувает, сдувает и раздувает», — отметила она.

По словам Апиной, она абсолютно не жалеет того, что решила убрать лишнюю кожу и скорректировать талию. Также артистка отметила, что впоследствии обратилась к суррогатному материнству, благодаря чему на свет появилась ее дочь Ксения.

Певица уточнила, что не стала скрывать от наследницы детали ее рождения. Сейчас, отметила она, Ксения не только не скрывает того, что родилась от суррогатной матери, но даже гордится этим.

«Говорит знакомым, что они могут быть какими-то бракованными, а она — идеальная. Потому что нашли идеальную яйцеклетку и идеальный сперматозоид. Если в ребёнка вложить, что это грех, вот эту всю ахинею, внушать ребенку страх, стыд, то это может стать проблемой. Если бы было вранье, она могла бы сломаться, когда узнала бы правду», — заявила Апина.

